Миро предположила, почему Милявская до сих пор одинока

Блогер Лена Миро раскрыла причину одиночества певицы Лолиты Милявской. Своим мнением она поделилась в личном блоге.
Ранее Лолита призналась, что уничтожила целую коробку шоколада за раз. Она подчеркнула, что в скором времени планирует сесть на диету.
Миро убеждена, что вокалистка заедает свое одиночество. По ее мнению, сладости перекрывают пустоту, с которой живет полнеющая артистка.
«Я понимаю: хочется, чтобы была хоть какая-то радость. Седьмой муж пока не найден, так что все приятности ограничиваются конфетами. Наверное, это тоже неплохой вариант, чтобы себя порадовать», — высказалась блогер.
Исполнительница хита «На Титанике» неоднократно состояла в браке. Однако все они закончились разводом.