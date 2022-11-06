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56 минут назад

Лена Миро предположила, почему Лолита Милявская до сих пор одинока

Слово и Дело

Блогер Лена Миро раскрыла причину одиночества певицы Лолиты Милявской. Своим мнением она поделилась в личном блоге.

Миро предположила, почему Милявская до сих пор одинока
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ранее Лолита призналась, что уничтожила целую коробку шоколада за раз. Она подчеркнула, что в скором времени планирует сесть на диету.

Миро убеждена, что вокалистка заедает свое одиночество. По ее мнению, сладости перекрывают пустоту, с которой живет полнеющая артистка.

«Я понимаю: хочется, чтобы была хоть какая-то радость. Седьмой муж пока не найден, так что все приятности ограничиваются конфетами. Наверное, это тоже неплохой вариант, чтобы себя порадовать», — высказалась блогер.

Исполнительница хита «На Титанике» неоднократно состояла в браке. Однако все они закончились разводом.

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