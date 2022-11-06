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54 минуты назад

Анастасия Решетова рассказала, из-за чего прервала грудное вскармливание после рождения ребенка

Super.ru

Не знаем, что случилось с Анастасией Решетовой, но в последнее время она все чаще «открывается» своей аудитории. На этой неделе вышло ее интервью Надежде Стрелец, где она рассказала об отношениях с Тимати и опровергла слухи о чеченских ухажерах. А теперь девушка уже в своих соцсетях рассуждает о допустимости бьюти-процедур в исламе, выступает против хирургических вмешательств и рассказывает о грудном вскармливании (Настя, вы ли это?).

Решетова рассказала, из-за чего прервала грудное вскармливание
Фото: Super.ruSuper.ru

В своем телеграм-канале она поделилась, что кормила грудью Ратмира, их общего с Тимати ребенка, около 5 месяцев. «Хотела дольше», — отмечает девушка, но помешал один нюанс: занятия спортом и серфингом. По словам Анастасии, адреналин, который выбрасывается в организм во время физических активностей, блокирует выработку молока. «Точнее, молоко в груди остается, но малыш не может его получить», — рассуждает она. Такой эффект, подчеркивает Настя, возникает не только из-за занятий спортом, но и из-за стресса.

На днях Настя рассказала, что жалеет о сделанной пластике груди и готова убрать импланты после рождения второго ребенка. Одним словом, теперь девушка за все натуральное: халяльные бьюти-процедуры, природная красота и экологичное вскармливание.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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