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2 часа назад

Mirror: Меган Маркл вела блог, чтобы получать дорогие подарки от брендов

Газета.Ru

Королевская писательница Тина Браун заявила, что даже став членом королевской семьи, Меган Маркл не смогла побороть тягу к бесплатным подаркам от люксовых брендов и модных дизайнеров. Будучи актрисой, Меган вела свой лайфстайл-блог The Tig, который использовала в качестве «приманки» для того, чтобы получать дорогие подарки.

Mirror: Меган Маркл вела блог, чтобы получать дорогие подарки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Она завоевала особую репутацию среди маркетологов люксовых брендов тем, что всегда была горячо заинтересована в получении дизайнерских сумок», — рассказала Тина Браун.

По словам писательницы, даже после того, как Меган Маркл стала членом королевской семьи, она осталась верна себе.

«Она не могла устоять перед тем, что было предложено знаменитостям. И Гарри это тоже нравилось. Герцогам Сассекским всегда хотелось, чтобы у их деятельности была коммерческая составляющая», — рассказала Тина Браун.

Ранее королевский биограф назвала принца Гарри эмоционально зависимым от Меган Маркл.

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