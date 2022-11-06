Mirror: Меган Маркл вела блог, чтобы получать дорогие подарки

Королевская писательница Тина Браун заявила, что даже став членом королевской семьи, Меган Маркл не смогла побороть тягу к бесплатным подаркам от люксовых брендов и модных дизайнеров. Будучи актрисой, Меган вела свой лайфстайл-блог The Tig, который использовала в качестве «приманки» для того, чтобы получать дорогие подарки.
«Она завоевала особую репутацию среди маркетологов люксовых брендов тем, что всегда была горячо заинтересована в получении дизайнерских сумок», — рассказала Тина Браун.
По словам писательницы, даже после того, как Меган Маркл стала членом королевской семьи, она осталась верна себе.
«Она не могла устоять перед тем, что было предложено знаменитостям. И Гарри это тоже нравилось. Герцогам Сассекским всегда хотелось, чтобы у их деятельности была коммерческая составляющая», — рассказала Тина Браун.
Ранее королевский биограф назвала принца Гарри эмоционально зависимым от Меган Маркл.