Воробей призналась в чувствах Дроботенко

«Это мое перманентное состояние, которое не покидает меня практически с первого дня нашего знакомства. Дроботенко при всех чудачествах и довольно сложном характере настолько свой, что мне с ним комфортно везде и всегда. Но Сережа никогда за мной не ухаживал. Может, я и сдалась бы», — поделилась артистка.