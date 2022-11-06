Воробей призналась в чувствах Дроботенко

Актриса и юмористка Елена Воробей, которая три раза состояла в официальном браке, призналась в чувствах коллеге Сергею Дроботенко.
Воробей в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что испытывает теплые чувства к Дроботенко. Примечательно, что поклонники неоднократно приписывали им роман.
«Это мое перманентное состояние, которое не покидает меня практически с первого дня нашего знакомства. Дроботенко при всех чудачествах и довольно сложном характере настолько свой, что мне с ним комфортно везде и всегда. Но Сережа никогда за мной не ухаживал. Может, я и сдалась бы», — поделилась артистка.
Юмористка не отрицает, что ее предыдущие отношения были фиктивными. После последнего развода она так и не устроила личную жизнь.