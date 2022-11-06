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1 час назад

Юмористка Елена Воробей призналась в чувствах Сергею Дроботенко

Слово и Дело

Актриса и юмористка Елена Воробей, которая три раза состояла в официальном браке, призналась в чувствах коллеге Сергею Дроботенко.

Воробей призналась в чувствах Дроботенко
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Воробей в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что испытывает теплые чувства к Дроботенко. Примечательно, что поклонники неоднократно приписывали им роман.

«Это мое перманентное состояние, которое не покидает меня практически с первого дня нашего знакомства. Дроботенко при всех чудачествах и довольно сложном характере настолько свой, что мне с ним комфортно везде и всегда. Но Сережа никогда за мной не ухаживал. Может, я и сдалась бы», — поделилась артистка.

Юмористка не отрицает, что ее предыдущие отношения были фиктивными. После последнего развода она так и не устроила личную жизнь.

Звёзды,Сергей Дроботенко,Елена Воробей,
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