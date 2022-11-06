Стало известно, как зарабатывает чеченский внук певицы Пугачевой

Сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте от предпринимателя Руслана Байсарова пошел по стопам отца и подался в бизнес. Как выяснилось, чеченский внук сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой стал владельцем собственной фирмы.

Фото: Агентство «Москва» | Кирилл Зыков Агентство «Москва» | Кирилл Зыков

Его предприятие, по данным издания Day.ru, специализируется на рекламе, консалтинге и организации мероприятий. Однако и на этом бизнес Байсарова не закончился: сын Орбакайте также ведет несколько проектов, занимающихся арт-терапией и продажей картин.