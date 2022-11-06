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38 минут назад

Журналисты выяснили, как зарабатывает себе на хлеб чеченский внук певицы Аллы Пугачевой

Слово и Дело

Сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте от предпринимателя Руслана Байсарова пошел по стопам отца и подался в бизнес. Как выяснилось, чеченский внук сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой стал владельцем собственной фирмы.

Стало известно, как зарабатывает чеченский внук певицы Пугачевой
Фото:  Агентство «Москва» | Кирилл Зыков Агентство «Москва» | Кирилл Зыков

Его предприятие, по данным издания Day.ru, специализируется на рекламе, консалтинге и организации мероприятий. Однако и на этом бизнес Байсарова не закончился: сын Орбакайте также ведет несколько проектов, занимающихся арт-терапией и продажей картин.

Кроме того, Байсаров успел приложить руку и к организации тайной вечеринки в Москве, билеты на которую продавались по цене от 15 до 30 тысяч рублей.

Звёзды,Руслан Байсаров,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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