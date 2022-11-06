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1 час назад

Сестры Кардашьян-Дженнер необычно поздравили свою мать с 67-летием

Газета.Ru

Дочери Крис Дженнер повторили образы матери в честь празднования ее 67-летия. Фотографии с вечеринки появились на Page Six.

Кардашьян-Дженнер необычно поздравили свою мать с 67-летием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

5 ноября Крис Дженнер исполнилось 67 лет. По этому случаю Ким, Хлои, Кортни и Кайли устроили для матери костюмированную вечеринку под названием "Твоя лучшая Крис". Девушки примерили культовые образы своей матери и поделились фотографиями и видеороликами в социальных сетях.

Ким Кардашьян надела сверкающее изумрудное платье с черной бабочкой и белым воротничком, в котором ее мать позировала для рождественской открытки в 2012 году. Младшая из сестер - Кайли Дженнер - надела черное платье в пайетках, в котором ее мама выходила в свет в 1990 году. Хлоя Кардашьян выбрала белый костюм с красными розами и накидкой из натурального меха – тот самый образ, за который Крис Дженнер осудили борцы за права животных. А Кортни Кардашьян повторила образ своей матери, в котором она появилась в клипе Арианы Гранде, надев бело-розовый спортивный костюм.

"С днем рождения, мамочка! Мы так веселились прошлой ночью, празднуя твой день, и нам очень понравилось чувствовать, каково это – быть версией тебя, наряжаясь как ты. Это было мощно и весело! Ты такая, какая есть", - написала Ким Кардашьян в личном блоге.

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