Действия Канье Уэста отразились на Ким Кардашьян

Ким Кардашьян столкнулась с последствиями действий своего бывшего мужа Канье Уэста. Об этом сообщает The News.
По словам инсайдера, родители одноклассников старшего сына Кардашьян обратились к ней с просьбой запретить Уэсту посещать игры их детей из-за "ужасной ненависти, которую он извергает".
Некоторое время назад рэпер был замечен выбегающим с футбольного матча своего 6-летнего сына Сейнта после спора с родителем другого ученика:
"Многие из одноклассников Сейнта – евреи, и они чувствуют личную агрессию со стороны Канье, что, скорее всего, и стало причиной ссоры рэпера с одним из родителей на футбольном матче. Ким чувствует себя беспомощной, потому что она не может контролировать Канье. Она действительно не может сказать Канье, чтобы он что-то сделал или не сделал, потому что это заставит его поступить с точностью наоборот",
- поделился инсайдер.