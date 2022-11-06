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9 минут назад

Действия Канье Уэста отразились на Ким Кардашьян

Мария Иглина

Ким Кардашьян столкнулась с последствиями действий своего бывшего мужа Канье Уэста. Об этом сообщает The News.

Действия Канье Уэста отразились на Ким Кардашьян
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам инсайдера, родители одноклассников старшего сына Кардашьян обратились к ней с просьбой запретить Уэсту посещать игры их детей из-за "ужасной ненависти, которую он извергает".

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Некоторое время назад рэпер был замечен выбегающим с футбольного матча своего 6-летнего сына Сейнта после спора с родителем другого ученика:

"Многие из одноклассников Сейнта – евреи, и они чувствуют личную агрессию со стороны Канье, что, скорее всего, и стало причиной ссоры рэпера с одним из родителей на футбольном матче. Ким чувствует себя беспомощной, потому что она не может контролировать Канье. Она действительно не может сказать Канье, чтобы он что-то сделал или не сделал, потому что это заставит его поступить с точностью наоборот",

- поделился инсайдер.

Ранее дочь Серова показала лицо без фильтров.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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