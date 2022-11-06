Действия Канье Уэста отразились на Ким Кардашьян

"Многие из одноклассников Сейнта – евреи, и они чувствуют личную агрессию со стороны Канье, что, скорее всего, и стало причиной ссоры рэпера с одним из родителей на футбольном матче. Ким чувствует себя беспомощной, потому что она не может контролировать Канье. Она действительно не может сказать Канье, чтобы он что-то сделал или не сделал, потому что это заставит его поступить с точностью наоборот",