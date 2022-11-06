Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе

Бузова отправилась в Дубай, чтобы принять участие в фестивале Parus.Несмотря на цель визита, она позволила себе провести несколько дней у моря. Портал «PROзвезд» опубликовал фотографии, на которых звезда шоу «Дом-2» запечатлена в компании таинственного незнакомца. На кадрах видно, как певица прогуливается по пряжу в бикини, а рядом с ней идет некий мужчина.