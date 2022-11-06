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1 час назад

Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе

Слово и Дело

Телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе. Блондинку заметили в компании неизвестного мужчины во время поездки в ОАЭ.

Ольга Бузова спровоцировала слухи о новом романе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бузова отправилась в Дубай, чтобы принять участие в фестивале Parus.Несмотря на цель визита, она позволила себе провести несколько дней у моря. Портал «PROзвезд» опубликовал фотографии, на которых звезда шоу «Дом-2» запечатлена в компании таинственного незнакомца. На кадрах видно, как певица прогуливается по пряжу в бикини, а рядом с ней идет некий мужчина.

Поклонники пришли к выводу, что у Бузовой налаживается личная жизнь. Сама она не торопится комментировать кадры.

Звёзды,Ольга Бузова,
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