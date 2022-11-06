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1 час назад

Как ухаживают за собой известные красавицы: народные методы

РИА "ФедералПресс"

Большинство современных звезд пользуется дорогостоящими пластическими операциями и «уколами красоты». Однако есть и те, кто продолжает применять народные методы.

Как ухаживают за собой известные красавицы: народные методы
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Вий» Наталья Варлей по утрам делает маски из сметаны. Чтобы приготовить скраб, она добавляет в сметану соль.

Российская народная артистка Светлана Дружинина закаляется, обтирая лицо снегом. Также она любит ходить по нему босиком. Актриса уверена, что должна выглядеть безупречно из-за своей профессии, поэтому по утрам делает гимнастику и много двигается.

Певица Анжелика Агурбаш готовит себе маску из сметаны, меда, овсяных хлопьев и оливкового масла. Поделилась своими секретами красоты и народная артистка России Анита Цой. Она замораживает в морозилке кубики льда с соком лимона и ромашкой, после чего протирает ими лицо. Звезда говорит, что эффект от такой процедуры фантастический, сообщают «Аргументы и факты».

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