Как ухаживают за собой известные красавицы: народные методы

Большинство современных звезд пользуется дорогостоящими пластическими операциями и «уколами красоты». Однако есть и те, кто продолжает применять народные методы.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Вий» Наталья Варлей по утрам делает маски из сметаны. Чтобы приготовить скраб, она добавляет в сметану соль.

Российская народная артистка Светлана Дружинина закаляется, обтирая лицо снегом. Также она любит ходить по нему босиком. Актриса уверена, что должна выглядеть безупречно из-за своей профессии, поэтому по утрам делает гимнастику и много двигается.