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1 час назад

«Как олигарх»: молодой муж Поплавской переписал все имущество на жену

Вечерняя Москва

В конце октября российская актриса Яна Поплавская вышла во второй раз замуж — ее избранником стал радиоведущий Евгений Яковлев. Супруг на 15 лет младше жены, но пару это не смущает. Недавно стало известно, что молодой муж переписал все имущество на супругу.

Молодой муж Поплавской переписал все имущество на жену
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Поплавская и Яковлев знают друг друга уже долгое время, но узаконить отношения решились только недавно. По словам актрисы, свадьба состоялась спустя 15 лет знакомства и семь лет совместной жизни.

На данный момент супруги заняты покупкой нового имущества. Так, у них появился новый дом, который, как и другую собственность, записывают на Поплавскую.

— Я все записываю на Яну, как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем, — цитирует Яковлева КП.

Звёзды,Яна Поплавская,Евгений Яковлев,
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