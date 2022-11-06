Милявская назвала себя и Лепса последними артистами на российской эстраде

Певица Лолита Милявская в ходе концерта в Екатеринбурге назвала себя и певца Григория Лепса последними артистами на российской эстраде. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, певица появилась на сцене под песню Моргенштерна "Каддилак" в белом больничном халате и медицинской маске.

"Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и [Григория] Лепса никого не осталось", - сказала Милявская.

После она попросила публику не подпевать Лепсу хотя бы в течение первых трех песен в рамках его будущего концерта в Екатеринбурге, чтобы ей "не так завидно было".