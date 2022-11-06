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16 минут назад

Блогер Катя Адушкина заявила, что не будет изменять себе из-за критики в сети

Газета.Ru

Блогер Катя Адушкина в интервью "Газете.Ru" призналась, что иногда болезненно реагирует на критику в сети. Артистка отметила, что ее особенно расстраивают моменты, когда она полностью вкладывается в тот или иной контент, а в ответ получает комментарии из разряда "раньше было лучше" или "детям вообще нельзя смотреть твои шоу".

Адушкина заявила, что не будет изменять себе из-за критики
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"Конечно, иногда меня такое очень задевает, обижает, так как я злюсь на этих людей. Ведь все то, что я делаю, идет от души, от момента жизни, который я проживаю сейчас. И как бы многим ни хотелось, я не буду всю свою жизнь 14-летней девочкой, с которой многие когда-то там познакомились. Я расту и никогда не буду прогибаться под мнение большинства, критику со стороны — даже своих подписчиков. Потому что являюсь личностью, блогером — и вольна делать, танцевать, расти. А также снимать так, как хочу я. И, да, это когда-то будет сексуально, откровенно, когда-то вообще, наоборот, очень безобидно. Но в любом случае — всем придется просто смириться", - поделилась она.

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