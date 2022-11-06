Сестра Фриске возмутилась памятником певице в ресторане

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, но скандалы вокруг ее имени не утихают до сих пор. Недавно сестра знаменитости Наталья сделала необычную находку — копию монумента с могилы Жанны в ресторане Королева.

Фото: Соцсети Соцсети

— Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: «Нам подарили». Просто в край обнаглели, — сказала она.

Памятник представляет собой точную копию монумента, установленного на могиле Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище. По словам владельцев заведения, скульптура была подарена автором. Подобный ответ не устроил родных певицы и сотрудники ресторана убрали монумент, передает Пятый канал.