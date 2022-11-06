МакSим заплакала на концерте из-за пустого места в VIP-зале

Некоторое время назад у певицы МакSим прошел концерт в Москве в Adrenaline Stadium. Во время мероприятия она призналась, что в зале не хватает одного человека, и заплакала. Об этом сообщает StarHit.
Перед исполнением песни "Спасибо" она поблагодарила своих поклонников и сделала признание, что в зале не хватает главного в ее жизни человека. МакSим не смогла сдержать слез:
"Все сегодня собрались… Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда".