Самые странные покупки фанатов знаменитостей: видео

Все вещи, к которым прикасаются знаменитости, становятся объектом вожделения коллекционеров и приобретают невероятную ценность. На аукционных торгах за тысячи долларов уходят одежда, украшения и даже жеваная жвачка.

Так в 2004 году поклонник американской певицы Бритни Спирс подобрал жвачку, которую выплюнула звезда. После предприимчивый фанат продал ее на аукционе за 14 тысяч долларов. Это кажется нереальным, но истинные поклонники и коллекционеры готовы тратить такие суммы на все, к чему прикасался их кумир.