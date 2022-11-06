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2 часа назад

Самые странные покупки фанатов знаменитостей: видео

Мария Иглина

Все вещи, к которым прикасаются знаменитости, становятся объектом вожделения коллекционеров и приобретают невероятную ценность. На аукционных торгах за тысячи долларов уходят одежда, украшения и даже жеваная жвачка.

Так в 2004 году поклонник американской певицы Бритни Спирс подобрал жвачку, которую выплюнула звезда. После предприимчивый фанат продал ее на аукционе за 14 тысяч долларов. Это кажется нереальным, но истинные поклонники и коллекционеры готовы тратить такие суммы на все, к чему прикасался их кумир.

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Полный список самых странных покупок фанатов знаменитостей смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали, что стало со звездой "Матильды" спустя 26 лет.

Звёзды,Видео,Бритни Спирс,
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