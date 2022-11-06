Самые странные покупки фанатов знаменитостей: видео

Все вещи, к которым прикасаются знаменитости, становятся объектом вожделения коллекционеров и приобретают невероятную ценность. На аукционных торгах за тысячи долларов уходят одежда, украшения и даже жеваная жвачка.
Так в 2004 году поклонник американской певицы Бритни Спирс подобрал жвачку, которую выплюнула звезда. После предприимчивый фанат продал ее на аукционе за 14 тысяч долларов. Это кажется нереальным, но истинные поклонники и коллекционеры готовы тратить такие суммы на все, к чему прикасался их кумир.
Полный список самых странных покупок фанатов знаменитостей смотрите в видео.
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