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2 часа назад

Лена Катина пожаловалась на сложный характер мужа

Слово и Дело

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина недавно сообщила о своей беременности. Однако, как заявила артистка, счастливую жизнь с супругом Дмитрием Спиридоновым нарушают его капризы.

Лена Катина пожаловалась на сложный характер мужа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Катина регулярно готовит суженому изысканные блюда, однако тот старания жены не оценивает. По словам артистки, недавно приготовленный стейк отправился прямиком в мусорное ведро.

«Тебе не стыдно? Я никогда ничего не выбрасывал в мусорку. Ну, извини, я не прожевал», — объяснил Спиридонов.

Сама Катина призналась, что слегка его пережарила, но считает реакцию мужа неоправданно жесткой. Спиридонов, как утверждает певица, предпочитает роскошным блюдам пюре с котлетой.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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