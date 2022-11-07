Лена Катина пожаловалась на сложный характер мужа

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина недавно сообщила о своей беременности. Однако, как заявила артистка, счастливую жизнь с супругом Дмитрием Спиридоновым нарушают его капризы.
Катина регулярно готовит суженому изысканные блюда, однако тот старания жены не оценивает. По словам артистки, недавно приготовленный стейк отправился прямиком в мусорное ведро.
«Тебе не стыдно? Я никогда ничего не выбрасывал в мусорку. Ну, извини, я не прожевал», — объяснил Спиридонов.
Сама Катина призналась, что слегка его пережарила, но считает реакцию мужа неоправданно жесткой. Спиридонов, как утверждает певица, предпочитает роскошным блюдам пюре с котлетой.