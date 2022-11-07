Бритни Спирс лечит танцами повреждение нервов

Певица Бритни Спирс выложила очередной ролик со своими танцами в полураздетом виде.

Фото: runews24.ru runews24.ru

На этот раз видеоролик, на котором звезда предстала перед зрителями в черных коротких шортах с низкой посадкой, красном кроп-топе и одной голубой перчаткой, был подписан иначе, чем аналогичные.

Стоит отметить, что Бритни постоянно оттягивала пояс шорт вниз. Этот жест вызвал шквал критики в адрес звезды.

В подписи к видео Спирс призналась, что такие танцы помогают ей бороться с болезнью нервов, проявляющейся на правой стороне тела.

С ее слов, она чувствовала, как немеют руки, по три раза в неделю.

«Забавно, но когда я танцую, то не чувствую боли», — удивилась певица.