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22 минуты назад

Бритни Спирс призналась, что лечит танцами повреждение нервов

runews24.ruиещё 1

Певица Бритни Спирс выложила очередной ролик со своими танцами в полураздетом виде.

Бритни Спирс лечит танцами повреждение нервов
Фото: runews24.rurunews24.ru

На этот раз видеоролик, на котором звезда предстала перед зрителями в черных коротких шортах с низкой посадкой, красном кроп-топе и одной голубой перчаткой, был подписан иначе, чем аналогичные.

Стоит отметить, что Бритни постоянно оттягивала пояс шорт вниз. Этот жест вызвал шквал критики в адрес звезды.

В подписи к видео Спирс призналась, что такие танцы помогают ей бороться с болезнью нервов, проявляющейся на правой стороне тела.

С ее слов, она чувствовала, как немеют руки, по три раза в неделю.

«Забавно, но когда я танцую, то не чувствую боли», — удивилась певица.

Однако пользователи сети не поддержали звезду, а снова потребовали прекратить выкладывать подобные видео.

Звёзды,Бритни Спирс,
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