Мать Реввы призналась, что променяла сына на другого мужчину

На протяжении уже нескольких дней в СМИ обсуждается семейный скандал шоумена Александра Реввы с матерью. Любовь Рачеева публично обвинила сына в том, что тот забыл и бросил пожилую женщину без помощи и внимания. Она заявила, что комик перестал ей даже звонить, не говоря уже о приездах. Но ситуация приняла неожиданный поворот, когда выяснились новые подробности семейной драмы.

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Оказалось, что Любовь Рачеева немного преувеличила масштаб трагедии, и на самом деле Александр буквально в сентябре звонил ей и приглашал на свой концерт. Однако она не смогла поехать, так как была занята другим мужчиной. Как выяснилось, Любовь Николаевна не так давно стала продюсером молодого певца Ержана Нургалиева, у которого было выступление в день концерта сына. Мать Реввы призналась, что не смогла поехать к Александру, потому что должна была «погладить ему рубашку, встретить его, людей посадить в зал».

На отказ матери приехать певец отреагировал эмоционально. Александр Ревва не ожидал, что мама сможет променять его на начинающего певца. Он резко высказался по телефону в адрес Ержана и бросил трубку. «Тогда пусть тебе Ержан и помогает», - сказал комик. Любовь Николаевна подметила, что сын очень ревнует ее к Нургалиеву. И не удивительно. Казахстанский музыкант относится к женщине с уважением, катает на яхте и дарит подарки. Мать шоумена же в ответ на хорошее отношение хочет тоже отблагодарить его — отдать половину однокомнатной квартиры, чтобы мужчина создал там студию.