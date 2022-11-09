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30 минут назад

Мать Александра Реввы призналась, что променяла сына на другого мужчину

Passion.ruиещё 3

На протяжении уже нескольких дней в СМИ обсуждается семейный скандал шоумена Александра Реввы с матерью. Любовь Рачеева публично обвинила сына в том, что тот забыл и бросил пожилую женщину без помощи и внимания. Она заявила, что комик перестал ей даже звонить, не говоря уже о приездах. Но ситуация приняла неожиданный поворот, когда выяснились новые подробности семейной драмы.

Мать Реввы призналась, что променяла сына на другого мужчину
Фото: PassionPassion

Оказалось, что Любовь Рачеева немного преувеличила масштаб трагедии, и на самом деле Александр буквально в сентябре звонил ей и приглашал на свой концерт. Однако она не смогла поехать, так как была занята другим мужчиной. Как выяснилось, Любовь Николаевна не так давно стала продюсером молодого певца Ержана Нургалиева, у которого было выступление в день концерта сына. Мать Реввы призналась, что не смогла поехать к Александру, потому что должна была «погладить ему рубашку, встретить его, людей посадить в зал».

На отказ матери приехать певец отреагировал эмоционально. Александр Ревва не ожидал, что мама сможет променять его на начинающего певца. Он резко высказался по телефону в адрес Ержана и бросил трубку. «Тогда пусть тебе Ержан и помогает», - сказал комик. Любовь Николаевна подметила, что сын очень ревнует ее к Нургалиеву. И не удивительно. Казахстанский музыкант относится к женщине с уважением, катает на яхте и дарит подарки. Мать шоумена же в ответ на хорошее отношение хочет тоже отблагодарить его — отдать половину однокомнатной квартиры, чтобы мужчина создал там студию.

Напомним, что в самый разгар семейного скандала Любовь Рачеева обвинила во всех конфликтах с сыном свою невестку. По ее словам, она редко видит сына и внуков именно из-за Анжелики. Мать известного комика делилась, что жена оказывает слишком больное влияние на ее сына и настраивает его против нее. Однако Любовь Николаевна не держит зла на невестку и продолжает искать возможность как можно чаще видеться с ним и внуками.

Звёзды,Александр Ревва,
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