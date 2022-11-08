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31 минуту назад

Психолог рассказала о причинах агрессии актера Прилучного

Вечерняя Москваиещё 1

Агрессивное поведение актера Павла Прилучного связано с его отношениями с мамой. Такое мнение высказала звездный психолог Инна Тлиашинова.

Психолог рассказала о причинах агрессии актера Прилучного
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее мнению, родители долгое время подавляли желания ребенка, что привело к агрессивному поведению. Так, Павел сам признавался, что занимался боксом ради отца и танцами ради матери.

— Он не имел возможности сказать «Нет! Я так не хочу!» и не был услышанным родителями. Особую боль в жизни Павла принесла еще одна подростковая травма — уход отца, когда ему было 14 лет. Получается, что настоящей причиной агрессии Павла по отношению к женщинам или в присутствии женщин — подавленная агрессия на свою маму, — пояснила специалист в комментарии НСН.

Эксперт добавила, что с такими проблемами живет большинство мужчин, и они не спешат обращаться за помощью к психологам.

В минувшие выходные актер Павел Прилучный при своей жене Зепюр Брутян устроил перепалку с таксистом в центре Москвы. Затем он заметил, что попал в поле зрения журналистов и переключил свой гнев на сотрудника СМИ, требуя того убрать камеру, передает ФАН.

Недавно актер поделился воспоминаниями о потасовке, в которой он принял участие на съемках новой части «Мажора» осенью 2020 года. Тогда его избил бизнесмен Владимир Семенов. Актер признался, что совершенно не ожидал, что на него набросятся с кулаками.

Звёзды,Владимир Семенов,
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