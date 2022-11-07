Популярная певица Полина Гагарина столкнулась с критикой со стороны своих подписчиков в социальных сетях после того, как опубликовала свою фотографию в бикини.

На снимке звезда стоит на пляже в одном светлом купальнике и шляпе. Фотография сделана в полный рост. Обычно такие публикации вызывают у фанатов восторг, однако в этот раз Гагарина столкнулась с большим количеством хейта.

Соцсети

Многие подписчики отметили ее прекрасную фигуру, но другие же не оценили худобы певицы – они написали нелицеприятные комментарии. Кто-то из них интересуется, ест ли Полина хоть что-нибудь, кто-то – просто отметил, как неприятно смотреть на подобную худощавость.

«Фото в купальнике для привлечения внимания к самым долгожданным новостям!» – подписала свой пост Гагарина.