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2 часа назад

Гагарина опубликовала фото в бикини, за что была раскритикована в Сети

Мира Маркина

Популярная певица Полина Гагарина столкнулась с критикой со стороны своих подписчиков в социальных сетях после того, как опубликовала свою фотографию в бикини.

На снимке звезда стоит на пляже в одном светлом купальнике и шляпе. Фотография сделана в полный рост. Обычно такие публикации вызывают у фанатов восторг, однако в этот раз Гагарина столкнулась с большим количеством хейта.

Соцсети

Многие подписчики отметили ее прекрасную фигуру, но другие же не оценили худобы певицы – они написали нелицеприятные комментарии. Кто-то из них интересуется, ест ли Полина хоть что-нибудь, кто-то – просто отметил, как неприятно смотреть на подобную худощавость.

Водонаева в купальнике подверглась критике

«Фото в купальнике для привлечения внимания к самым долгожданным новостям!» – подписала свой пост Гагарина.

А о каких именно новостях идет речь, нам еще предстоит узнать.

Ранее "Рамблер" рассказывал о романе 76-летней Шер с 36-летним продюсером.

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