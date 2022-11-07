Безрукова откровенно рассказала о связи с Газмановым

Официально актриса Ирина Безрукова сейчас ни с кем не встречается, несмотря на это, в прессу частенько проникают слухи о ее многочисленных ухажёрах .

Фото: Passion.ru Passion.ru

Наиболее близким другом актрисы считается старший сын Олега Газманова - Родион.

«Мы с ним знакомы так давно, что, кажется, знаем друг друга всю жизнь», — пишет Ирина в своих соц.сетях.

Поклонники творчества артистов до сих пор надеются, что между звездами есть что-то больше, чем дружба, но как на самом деле складываются отношения между Безруковой и Газмановым младшим - остается загадкой.