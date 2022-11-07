Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
48 минут назад

Безрукова откровенно рассказала о многолетней связи с Газмановым

Passion.ru

Официально актриса Ирина Безрукова сейчас ни с кем не встречается, несмотря на это, в прессу частенько проникают слухи о ее многочисленных ухажёрах .

Безрукова откровенно рассказала о связи с Газмановым
Фото: Passion.ruPassion.ru

Наиболее близким другом актрисы считается старший сын Олега Газманова - Родион.

«Мы с ним знакомы так давно, что, кажется, знаем друг друга всю жизнь», — пишет Ирина в своих соц.сетях.

Поклонники творчества артистов до сих пор надеются, что между звездами есть что-то больше, чем дружба, но как на самом деле складываются отношения между Безруковой и Газмановым младшим - остается загадкой.

Напомним, музыкант младше бывшей супруги Безрукова почти на 17 лет, однако в звездной тусовке не принято обращать внимание на такие мелочи как разница в возрасте.

Звёзды,Олег Газманов,Ирина Безрукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители