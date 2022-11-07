Наталья Краснова разводится с мужем, который младше ее на 16 лет

Вот это новости: блогер и стендапер Наталья Краснова рассталась со своим молодым мужем, который, как мы помним, младше ее на 16 лет. Еще год назад блогер была счастлива и рассказывала, что возраст не помеха. Не секрет, что на этих отношениях во многом и строился медийный образ Красновой.

Фото: Super.ru Super.ru

Новость о размолвке блогер сообщила в традиционном для себя антураже –– за рулем своей машины: «Вы все равно об этом когда-нибудь узнаете: мы завтра идем с мужем в загс подавать заявление на развод». Зла на бывшего Наталья не держит, наоборот, отмечает, что он достоин лучшего. Искать новых отношений блогер пока не планирует — это была не первая ее попытка создать семью. «С третьего раза я поняла, не тупой человечек», –– говорит Наталья. В прошлом избранниками артистки были кавээнщик Александр Алымов и хоккеист Дерон Куинт.