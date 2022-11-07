Хейли Бибер в корсетном платье исполнила откровенный танец с мужем

Джастин и Хейли Бибер вместе появились на вечеринке, которую организовал футболист Оделл Бекхэм-младший, и исполнили откровенный танец. Об этом сообщает издание TMZ.

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В минувшие выходные свой 30-й день рождения отпраздновал один из самых влиятельных игроков американского футбола, легенда NFL и близкий друг многих звезд Оделл Бекхэм-младший. Гостями вечера стали многие селебрити, в их числе Джастин и Хейли Бибер.