Бруклин Бекхэм рассказал о семейной жизни с Николой Пельтц

"Я мог бы завести детей еще вчера. Конечно, это тело моей жены, но я всегда хотел иметь кучу детей. Это то, что я действительно хочу сделать. Мой отец был молод, когда у него родился я. Ему было 23. И мне сейчас 23. А я всегда хотел быть молодым отцом", - подытожил он.