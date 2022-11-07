Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Бруклин Бекхэм рассказал о семейной жизни с Николой Пельтц

Газета.Ru

Бруклин Бекхэм заявил, что он в восторге от семейной жизни с Николой Пельтц и поделился их планами на будущее. Об этом он рассказал в интервью журналу People. Бруклин Бекхэм попал с список "Самых сексуальных мужчин" по версии журнала People.

Бруклин Бекхэм рассказал о семейной жизни с Николой Пельтц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В интервью изданию начинающий шеф-повар рассказал о своем браке с Николой Пельтц, а также поделился их планами на будущее.

"Ее семья живет во Флориде, а моя – в Великобритании, но у нас своя жизнь здесь, в Лос-Анджелесе, и это действительно очень мило. Просто быть в компании друг друга – это самое лучшее", - отметил он.

По словам Бруклина, по вечерам они с Николой любят ходить по ресторанам или же остаются дома и смотрят телевизор.

"Мы любим суши и часто ходим ужинать в японские рестораны. Или же я готовлю для Николы домашнюю пасту, а потом мы лежим в кровати с нашими собаками и смотрим "Остров любви". Это очень расслабляет и нам это нравится", - признался он.

Бруклин также поделился планами по расширению семьи, заявив, что он "более чем готов" к детям.

"Я мог бы завести детей еще вчера. Конечно, это тело моей жены, но я всегда хотел иметь кучу детей. Это то, что я действительно хочу сделать. Мой отец был молод, когда у него родился я. Ему было 23. И мне сейчас 23. А я всегда хотел быть молодым отцом", - подытожил он.

Звёзды,Никола Пельтц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители