Бруклин Бекхэм рассказал о семейной жизни с Николой Пельтц

Бруклин Бекхэм заявил, что он в восторге от семейной жизни с Николой Пельтц и поделился их планами на будущее. Об этом он рассказал в интервью журналу People. Бруклин Бекхэм попал с список "Самых сексуальных мужчин" по версии журнала People.
В интервью изданию начинающий шеф-повар рассказал о своем браке с Николой Пельтц, а также поделился их планами на будущее.
"Ее семья живет во Флориде, а моя – в Великобритании, но у нас своя жизнь здесь, в Лос-Анджелесе, и это действительно очень мило. Просто быть в компании друг друга – это самое лучшее", - отметил он.
По словам Бруклина, по вечерам они с Николой любят ходить по ресторанам или же остаются дома и смотрят телевизор.
"Мы любим суши и часто ходим ужинать в японские рестораны. Или же я готовлю для Николы домашнюю пасту, а потом мы лежим в кровати с нашими собаками и смотрим "Остров любви". Это очень расслабляет и нам это нравится", - признался он.
Бруклин также поделился планами по расширению семьи, заявив, что он "более чем готов" к детям.
"Я мог бы завести детей еще вчера. Конечно, это тело моей жены, но я всегда хотел иметь кучу детей. Это то, что я действительно хочу сделать. Мой отец был молод, когда у него родился я. Ему было 23. И мне сейчас 23. А я всегда хотел быть молодым отцом", - подытожил он.