Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy

Американская певица Селена Гомес рассказала о конфузе, произошедшем с ней во время ежегодной телевизионной премии Emmy. На эту тему она высказалась в интервью на шоу The Kelly Clarkson.

Известно, что 30-летняя поп-исполнительница посетила мероприятие в длинном платье бренда Celine белого цвета, прозрачная ткань которого была покрыта блестящими кристаллами. По словам знаменитости, плотная подкладка из шелка постоянно задиралась, оголяя тем самым часть ее тела. «Многие люди увидели то, чего не хотели бы видеть», — призналась она.