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1 час назад

Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy

Lenta.ru

Американская певица Селена Гомес рассказала о конфузе, произошедшем с ней во время ежегодной телевизионной премии Emmy. На эту тему она высказалась в интервью на шоу The Kelly Clarkson.

Селена Гомес рассказала о конфузе с платьем на премии Emmy
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 30-летняя поп-исполнительница посетила мероприятие в длинном платье бренда Celine белого цвета, прозрачная ткань которого была покрыта блестящими кристаллами. По словам знаменитости, плотная подкладка из шелка постоянно задиралась, оголяя тем самым часть ее тела. «Многие люди увидели то, чего не хотели бы видеть», — призналась она.

В то же время ведущая передачи, певица Келли Кларксон, ответила, что даже не заметила проблемы, с которой столкнулась Гомес. «Ты выглядела потрясающе. Платье было очень красивым», — заявила телезвезда в разговоре с гостьей своей программы.

Звёзды,Келли Кларксон,
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