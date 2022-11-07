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1 час назад

Ева Лонгория стала испанской княгиней

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47-летняя актриса, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала княгиней Астурии — маленькой провинции на севере Испании с населением в миллион человек и собственным, пусть и не официальным, языком. Ева получила звание княгини и почётный орден в соборе Овьедо, административном центре провинции, и поспешила поделиться с поклонниками новостью. Дело в том, что несмотря на её рождение в США, родственники актрисы происходят из тех мест, и, получается, она имеет официальное право на признание на родной земле.

Ева Лонгория стала испанской княгиней
Фото: MainstyleMainstyle

На торжественное мероприятие актриса пришла в длинном платье, которое выигрышно подчеркнуло силуэт актрисы, ранее бывшей лидером списка «Самых горячих женщин-знаменитостей». «Теперь я Дама Лонгория. Для меня большая честь получить такую награду в Астурии за мой вклад в развитие латиноамериканской культуры. Жаль, что мой отец сегодня не смог присутствовать здесь, но знаю, что он гордится мной. Поздравляю всех награждённых!», — написала она.

Лонгория обнаружила астурийское происхождение своей семьи с помощью ДНК-теста, который подтвердил, что её предки жили в Бельмонте в 1603 году. В 2017 году она отправилась в поездку в Бельмонте-де-Миранда, а также посетила Овьедо. Позже артистка не раз посещала Астурию с гуманитарными миссиями. Благотворительность занимает особое место в деятельности актрисы — она основала благотворительную организацию Eva’s Heroes, которая помогает детям-инвалидам.

Звёзды,ПРЕДОК,Ева Лонгория,
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