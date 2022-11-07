Ева Лонгория стала испанской княгиней

47-летняя актриса, звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала княгиней Астурии — маленькой провинции на севере Испании с населением в миллион человек и собственным, пусть и не официальным, языком. Ева получила звание княгини и почётный орден в соборе Овьедо, административном центре провинции, и поспешила поделиться с поклонниками новостью. Дело в том, что несмотря на её рождение в США, родственники актрисы происходят из тех мест, и, получается, она имеет официальное право на признание на родной земле.

Фото: Mainstyle Mainstyle

На торжественное мероприятие актриса пришла в длинном платье, которое выигрышно подчеркнуло силуэт актрисы, ранее бывшей лидером списка «Самых горячих женщин-знаменитостей». «Теперь я Дама Лонгория. Для меня большая честь получить такую награду в Астурии за мой вклад в развитие латиноамериканской культуры. Жаль, что мой отец сегодня не смог присутствовать здесь, но знаю, что он гордится мной. Поздравляю всех награждённых!», — написала она.