Шура рассказал о жизни в съемной квартире

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) рассказал, что пока не планирует переезжать в новую квартиру, которую приобрел в ипотеку в Москве. Пока артист решил остаться в съемном жилье. Он поделился подробностями в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Певец рассказал, что недавно получил ключи от квартиры и продолжает выплачивать ипотеку. Он не планирует пока переезжать, и также уточнил, что его собака привыкала к съемному жилью. Что касается ремонта, то певец захотел поручить работы телеканалу. Однако не раскрыл подробности дизайна интерьера.

«Пока нет, ничего не планирую. Я живу в съемной квартире, моя собака привыкла. А для меня это сейчас самое главное. Ребенок — это моя собака», — сказал Шура.