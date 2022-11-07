Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Шура рассказал о жизни в съемной квартире

Lenta.ru

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) рассказал, что пока не планирует переезжать в новую квартиру, которую приобрел в ипотеку в Москве. Пока артист решил остаться в съемном жилье. Он поделился подробностями в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.

Шура рассказал о жизни в съемной квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Певец рассказал, что недавно получил ключи от квартиры и продолжает выплачивать ипотеку. Он не планирует пока переезжать, и также уточнил, что его собака привыкала к съемному жилью. Что касается ремонта, то певец захотел поручить работы телеканалу. Однако не раскрыл подробности дизайна интерьера.

«Пока нет, ничего не планирую. Я живу в съемной квартире, моя собака привыкла. А для меня это сейчас самое главное. Ребенок — это моя собака», — сказал Шура.

Певец рассказал о возможном переезде в январе 2022 года. Тогда он уточнил, что приобрел жилье в ипотеку на этапе застройки. Здание сдали спустя почти два года, однако из-за высокой занятости Шура не успел получить ключи.

Звёзды,Александр Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители