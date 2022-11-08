Поклонники Нюши заподозрили ее в третьей беременности

Певица Нюша (Анна Шурочкина) во второй раз стала мамой всего 10 месяцев назад, но уже снова дала повод подозревать ее в беременности, опубликовав в социальной сети видео с празднования дня рождения дочери Серафимы-Симбы, 6 ноября ей исполнилось четыре года. Артистка организовала веселое торжество для малышки с множеством гостей, аниматорами и тематическим тортом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Знаменитость тоже принарядилась для праздника — она надела красное мини-платье в черный горох, которое подчеркнуло неожиданные изменения в ее фигуре. Фолловеры обратили внимание на округлившийся живот Нюши и решили, что она снова готовится стать мамой.

«Мне одной показалась, что Нюша снова беременна?»; «Живот уже не прячет»; «Такой животик у Нюши», — написали поклонники, сообщает портал «7дней».

Нюша пять лет замужем за бизнесменом Игорем Сивовым и воспитывает двух детей — дочь Серафиму и сына Саффрона. Мальчик родился в Дубае в декабре 2021 года.