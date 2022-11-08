Буланова подвергла себя опасности на глазах возлюбленного

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова рискнула жизнью во время работы над клипом. На съемочной площадке в тот момент находился ее избранник.

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Во время съемок в новом клипе исполнительница хита "Ясный мой свет" подвергла себя смертельной опасности, вызвавшись выполнять трюки без участия каскадеров. По сюжету, 53-летняя заслуженная артистка РФ должна была проехаться на капоте движущегося автомобиля, передает издание "Дни.ру".

Отмечается, что на съемочной площадке в этот момент присутствовал возлюбленный звезды, экс-теннисист Валерий Руднев, который моложе певицы на 19 лет.