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43 минуты назад

Певица Буланова подвергла себя смертельной опасности на глазах возлюбленного

Vse42.ru

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова рискнула жизнью во время работы над клипом. На съемочной площадке в тот момент находился ее избранник.

Буланова подвергла себя опасности на глазах возлюбленного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время съемок в новом клипе исполнительница хита "Ясный мой свет" подвергла себя смертельной опасности, вызвавшись выполнять трюки без участия каскадеров. По сюжету, 53-летняя заслуженная артистка РФ должна была проехаться на капоте движущегося автомобиля, передает издание "Дни.ру".

Отмечается, что на съемочной площадке в этот момент присутствовал возлюбленный звезды, экс-теннисист Валерий Руднев, который моложе певицы на 19 лет.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Буланова рассказала о свадьбе с молодым избранником.

Звёзды,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,
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