Полина Гагарина рассказала о психологических проблемах

Так, помимо того что сборник новых песен выйдет 25 ноября и что он получился очень танцевальным, мы узнали вчера о психологических проблемах Полины. К счастью, те, о которых она рассказала, остались в прошлом.

Дело в том, что певица на протяжении 4 лет страдала паническими атаками и не понаслышке знает, как тяжело жить с этим недугом. «Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые это переживают сейчас. И хочу вас поддержать. Будьте абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Я точно знаю», — заявила Полина Гагарина.