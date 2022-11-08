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2 часа назад

Полина Гагарина рассказала о психологических проблемах

Super.ru

Полина Гагарина нечасто балует нас рубрикой «Вопрос-ответ» в социальных сетях, но в преддверии выхода нового альбома певица решила пообщаться с подписчиками. Их, кстати, уже 8,7 млн!

Полина Гагарина рассказала о психологических проблемах
Фото: Super.ruSuper.ru

Так, помимо того что сборник новых песен выйдет 25 ноября и что он получился очень танцевальным, мы узнали вчера о психологических проблемах Полины. К счастью, те, о которых она рассказала, остались в прошлом.

Дело в том, что певица на протяжении 4 лет страдала паническими атаками и не понаслышке знает, как тяжело жить с этим недугом. «Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые это переживают сейчас. И хочу вас поддержать. Будьте абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Я точно знаю», — заявила Полина Гагарина.

Звёзды,Полина Гагарина,
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