Глюкоза показала, как "продлила лето" в Дубае

Певица Глюкоза выложила фото и призналась, что решила "продлить лето", и показала подписчикам своего микроблога несколько фотографий в купальнике, сделанных в Дубае. Для фотосессии у бассейна 36-летняя певица выбрала лаконичный черный купальник, подчеркнувший подтянутую фигуру.
"Продлили себе лето ненадолго. Наполняемся силами перед тяжелыми, но интересными рабочими процессами, подготовка к сольному концерту в Москве бурлит, но а пока хочется на немного забыть о всех заботах", - написала Глюкоза.
В комментариях подписчики восхитились внешностью певицы.
"Вечно спортивная и молодая Натали", "Не, ну как можно быть такой сногсшибательной?" - написали они, назвав певицу богиней, милашкой и другими прозвищами.