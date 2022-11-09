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50 минут назад

Певица Глюкоза выложила фото в купальнике и показала, как "продлила лето" в Дубае

Газета.Ruиещё 3

Певица Глюкоза выложила фото и призналась, что решила "продлить лето", и показала подписчикам своего микроблога несколько фотографий в купальнике, сделанных в Дубае. Для фотосессии у бассейна 36-летняя певица выбрала лаконичный черный купальник, подчеркнувший подтянутую фигуру.

Глюкоза показала, как "продлила лето" в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Продлили себе лето ненадолго. Наполняемся силами перед тяжелыми, но интересными рабочими процессами, подготовка к сольному концерту в Москве бурлит, но а пока хочется на немного забыть о всех заботах", - написала Глюкоза.

В комментариях подписчики восхитились внешностью певицы.

"Вечно спортивная и молодая Натали", "Не, ну как можно быть такой сногсшибательной?" - написали они, назвав певицу богиней, милашкой и другими прозвищами.

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