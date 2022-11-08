Поклонницы не оценили внешнее преображение Сергея Безрукова

Поклонники не оценили преображение актера Сергея Безрукова. Они сочли, что новый оригинальный внешний вид старит артиста. Сейчас Безруков находится на гастролях в Омске со спектаклем «Дядя Ваня». Он выложил очередное фото, на котором видно, что актер сменил собственное «амплуа». Исчезли длинные волосы и появилась чеховская бородка. Актер похож на писателя, но по мнению пользователей стал выглядеть старше.