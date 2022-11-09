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2 часа назад

Шакира получила опеку над сыновьями после расставания с Жераром Пике

WMJ.ruиещё 2

Колумбийская певица Шакира и капитан испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике договорились об опеке над сыновьями — 9-летним Миланом и 7-летним Сашей.

Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике
Фото: WMJWMJ

Сейчас Шакира с сыновьями, 9-летним Миланом и 7-летним Сашей, проживают в Барселоне. После рождественских праздников они уедут жить в Майами (США) вместе с матерью, а их отец Жерар Пике будет жить в Испании.

В июне этого года Шакира ушла от капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Жерара Пике из-за его измен. В 2010 году спортсмен снялся в клипе певицы на официальную песню Чемпионата мира по футболу «Waka Waka (This Time for Africa)», а в 2011-м они объявили о романе. Спустя два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша.

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