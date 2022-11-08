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2 часа назад

Анна Хилькевич обратилась к врачам из-за недомогания и слабости

runews24.ru

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на свое здоровье.

Хилькевич обратилась к врачам из-за недомогания и слабости
Фото: runews24.rurunews24.ru

Телеведущая не так давно прилетела со съемок реалити-шоу «Влюбись, если сможешь», которые проходили в Кейптауне. За время отсутствия Хилькевич в России накопилось множество дел, которые актриса принялась решать. Напряженный график сказался на ее здоровье.

На своей странице в социальной сети телеведущая рассказала, что чувствует себя странно, при этом есть недомогание и полное отсутствие сил.

Также она рассказала, что является человеком мнительным, поэтому по каждому поводу ходит на приемhttps://news.rambler.ru/special/cluster_no_image.png к врачу. Это раз не стал исключением и знаменитость снова направилась к врачу, сдав соответствующие анализы.

В итоге результаты оказались хорошими, Хилькевич здорова. Девушка думает, что на ее организм мог так повлиять напряженный трудовой график, спровоцировавший сильную усталость.

Звёзды,Анна Хилькевич,
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