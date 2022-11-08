Хилькевич обратилась к врачам из-за недомогания и слабости

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на свое здоровье.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Телеведущая не так давно прилетела со съемок реалити-шоу «Влюбись, если сможешь», которые проходили в Кейптауне. За время отсутствия Хилькевич в России накопилось множество дел, которые актриса принялась решать. Напряженный график сказался на ее здоровье.

На своей странице в социальной сети телеведущая рассказала, что чувствует себя странно, при этом есть недомогание и полное отсутствие сил.

Также она рассказала, что является человеком мнительным, поэтому по каждому поводу ходит на приемhttps://news.rambler.ru/special/cluster_no_image.png к врачу. Это раз не стал исключением и знаменитость снова направилась к врачу, сдав соответствующие анализы.