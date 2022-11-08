Актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью

«Я не могу даже описать любовь, которую чувствую к ней (дочери — прим. "Ленты,ру"). Она просто невероятное чудо. Особенно хотелось бы выразить благодарность моей великолепной суррогатной матери, которая выносила и родила ее с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это удивительный подарок», — написала звезда фильма «Выпускной класс».