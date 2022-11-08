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1 час назад

Актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью

Lenta.ru

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью
Фото: Лента.руЛента.ру

Суррогатная мать родила артистке дочь на прошлой неделе. Девочку назвали Ройс Лилиан.

«Я не могу даже описать любовь, которую чувствую к ней (дочери — прим. "Ленты,ру"). Она просто невероятное чудо. Особенно хотелось бы выразить благодарность моей великолепной суррогатной матери, которая выносила и родила ее с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это удивительный подарок», — написала звезда фильма «Выпускной класс».

В июне этого года Уилсон совершила каминг-аут и показала свою возлюбленную, основательницу бренда одежды Lemon Ve Limon Рамону Агруму. «Я думала, что ищу диснеевского принца, но, может быть, на самом деле все это время мне нужна была диснеевская принцесса», — поделилась артистка.

Звёзды,Ребел Уилсон,
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