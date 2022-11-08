Зачем Оксана Лаврентьева натирает пол солью

Коуча и бизнесвумен Оксану Лаврентьеву часто спрашивают, как защититься от порчи и сглаза. Ведь она сама не раз сталкивалась с черной магией. И на днях в своих соцсетях Оксана решила остановиться на этой теме поподробнее. Все секреты она раскрывать не стала, но кое-какие напутствия подписчицам дала.

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«В первую очередь не надо все время об этом думать и в каждой неудаче видеть чье-то дурное воздействие. Обычно в 99% случаев в своих проблемах мы виноваты сами, — считает Лаврентьева. — Не надо вызывать на себя негативные эмоции других людей, не хамить, не грубить, не подставлять, не обманывать, не хвастаться, не унижать и т. д. Если случилось — просить прощения от сердца». Оксана предупреждает, что причинить вред человеку проще простого, когда он и сам себе его регулярно причиняет: систематически пребывает в гневе, тоске, испытывает ненависть, употребляет алкоголь, наркотики. Все это делает людей слабыми, а значит, уязвимыми перед внешними силами.

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Что же делать, если вы поймали кого-то, как говорится, за руку в попытке навести порчу? Оксана советует не проклинать его, не ненавидеть и ни в коем случае не отвечать ему. Правильный ответ: благословить несостоявшегося обидчика, пожелать всего самого наилучшего и не брать негатив на себя.

«Ему все вернется, а вам ничего не будет, если вы в чистом душевном состоянии и вовремя сделаете себе энергетическую чистку. Для этого идите, например, в баню», — уверяет Оксана.

Крайне важно, по словам Оксаны, распрощаться с завистливыми и злобными людьми в своем окружении и особенно не пускать их на порог своего дома, даже если это родственники:

«Если вам постоянно прилетают такие вещи, обратите внимание на свои мысли и поступки. Потому что если вам все вокруг желают зла, то главная причина того, что происходит, — это вы сами».

Такие дела.

Кстати, кое-какие конкретные советы на тему того, как избежать порчи и сглаза, мы все-таки узнали — обнаружили их в первом же комментарии под постом. Так, девушка пишет Оксане, что когда чувствует неладное, то сразу ставит около кровати стеклянную банку с солью, обходит дом по часовой стрелке с зажженной восковой свечой или водит ей же над головой (по часовой стрелке тоже!) или по контуру тела. «Все верно, сама этим всем пользуюсь», — ответила подписчице Оксана. И дальше уточнила, что для защиты от порчи моет дома пол и ванну солью.