Хайди Клум похвасталась прессом в костюме русалки

Супермодель Хайди Клум примерила костюм русалки с рыбьем хвостом и в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

49-летняя модель заранее готовилась к Хэллоуину и примеряла разные наряды, в том числе пробовала образ русалки. В личном блоге она показала вариант с рыбьем хвостом и в лифом купальника.

Газета.Ru

Однако поклонники обратили внимание не на костюм Хайди Клум, а на рельефный "стальной" пресс. В комментариях они написали: "Вот это мышцы", "Всем бы такую фигуру".

Супермодель Хайди Клум приняла участие в вечеринке 31 октября по случаю Хэллоуина в ресторане Sake No Hana в Нью-Йорке, выбрав в этом году костюм дождевого червя.