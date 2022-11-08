Хайди Клум похвасталась прессом в костюме русалки

Супермодель Хайди Клум примерила костюм русалки с рыбьем хвостом и в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.
49-летняя модель заранее готовилась к Хэллоуину и примеряла разные наряды, в том числе пробовала образ русалки. В личном блоге она показала вариант с рыбьем хвостом и в лифом купальника.
Однако поклонники обратили внимание не на костюм Хайди Клум, а на рельефный "стальной" пресс. В комментариях они написали: "Вот это мышцы", "Всем бы такую фигуру".
Супермодель Хайди Клум приняла участие в вечеринке 31 октября по случаю Хэллоуина в ресторане Sake No Hana в Нью-Йорке, выбрав в этом году костюм дождевого червя.
Супруг модели, музыкант Том Каулитц, сопровождал жену в наряде рыбака с одним окровавленным глазом. Перед вечеринкой Хайди Клум рассказала собравшимся репортерам, что при выборе костюма на Хэллоуин решила мыслить нестандартно.