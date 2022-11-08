Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
44 минуты назад

Хайди Клум похвасталась прессом в костюме русалки

Газета.Ru

Супермодель Хайди Клум примерила костюм русалки с рыбьем хвостом и в купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хайди Клум похвасталась прессом в костюме русалки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

49-летняя модель заранее готовилась к Хэллоуину и примеряла разные наряды, в том числе пробовала образ русалки. В личном блоге она показала вариант с рыбьем хвостом и в лифом купальника.

Газета.Ru

Однако поклонники обратили внимание не на костюм Хайди Клум, а на рельефный "стальной" пресс. В комментариях они написали: "Вот это мышцы", "Всем бы такую фигуру".

Супермодель Хайди Клум приняла участие в вечеринке 31 октября по случаю Хэллоуина в ресторане Sake No Hana в Нью-Йорке, выбрав в этом году костюм дождевого червя.

Супруг модели, музыкант Том Каулитц, сопровождал жену в наряде рыбака с одним окровавленным глазом. Перед вечеринкой Хайди Клум рассказала собравшимся репортерам, что при выборе костюма на Хэллоуин решила мыслить нестандартно.

Звёзды,Хайди Клум,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители