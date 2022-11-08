Что Одри Хепберн запрещала делать со своим лицом

Одри Хепберн по сей день считается одной из красивейших актрис в истории мирового кино. Она собирала миллионы восхищенных взглядов, при этом не пытаясь казаться кем-то другим. У звезды такого масштаба были комплексы, которые она тщательно скрывала, однако были то, что звезда в себе прятать отказывалась. Об этом читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Одри Хепберн живым примером доказывала всему миру, что стиль и элегантность — это не прерогатива тридцатилетних, а прямое выражение внутренней красоты, которая, при правильных условиях, только расцветает с годами. Актриса не пыталась молодиться и скрывать возрастные изменения: так, звезда «Завтрака у Тиффани» запрещала фотографам и журналистам убирать на снимках ее морщины, разглаживать лицо, делая его кукольным и неестественным. Однажды она сказала: «Не смейте прикасаться к моим морщинкам. Каждая из них заработана мною лично».