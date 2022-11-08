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1 час назад

Лариса Удовиченко раскрыла секрет стройности

Диана Товсепова

Актриса Лариса Удовиченко раскрыла секреты стройности. Об этом сообщает издание Мир Новостей.

Лариса Удовиченко раскрыла секрет стройности
Фото: Legion MediaLegion Media

68-летняя актриса следит за собой и при росте 164 см уже долгое время весит 57 кг.

По словам актрисы, она сама себе диетолог и уже хорошо разбирается, что ей можно есть, а от чего лучше воздержаться.

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Так, она считает, что отказаться необходимо от хлебобулочных изделий и десертов. Сама же актриса хлеб и сладкое не любит, поэтому не сильно страдает из-за этого.

А вот от одного блюда она не сможет отказался никогда. Так, женщина нес может жит без вареных раков. Однако раки актриса предпочитает запивать не пивом, а компотом или квасом.

Еще одна слабость актрисы — кофе. От этого напитка она также отказываться не собирается.

Ранее мы писали о секрете долголетия 102-летней британки.

Звёзды,Лариса Удовиченко,Кейт Миддлтон,
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