Лариса Удовиченко раскрыла секрет стройности

Актриса Лариса Удовиченко раскрыла секреты стройности. Об этом сообщает издание Мир Новостей.

Фото: Legion Media Legion Media

68-летняя актриса следит за собой и при росте 164 см уже долгое время весит 57 кг.

По словам актрисы, она сама себе диетолог и уже хорошо разбирается, что ей можно есть, а от чего лучше воздержаться.

Так, она считает, что отказаться необходимо от хлебобулочных изделий и десертов. Сама же актриса хлеб и сладкое не любит, поэтому не сильно страдает из-за этого.

А вот от одного блюда она не сможет отказался никогда. Так, женщина нес может жит без вареных раков. Однако раки актриса предпочитает запивать не пивом, а компотом или квасом.

Еще одна слабость актрисы — кофе. От этого напитка она также отказываться не собирается.