People: Ирина Шейк очень любит Брэдли Купера

Источник, близкий к Ирине Шейк, заявил, что модель испытывает сильные чувства к бывшему возлюбленному Брэдли Куперу. Об этом пишет People.

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Брэдли Купер и Ирина Шейк поддерживают близкие отношения. В понедельник, 7 ноября, папарацци засняли их в Нью-Йорке на прогулке с собаками. В какой-то момент актер и модель обнялись. По информации инсайдера, Купер и Шейк сейчас свободны и "стали чаще проводить время вместе".

"Ирина очень рада проводить время с Брэдли. Она очень любит его", - сказал источник.

По его словам, модель скучала по бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Леи.

"Она очень гордится тем, что они смогли поладить и совместно воспитывать свою прекрасную дочь. Ирина любит наблюдать за Брэдли с их дочерью. Он замечательный отец. Она хотела бы, чтобы они снова были вместе", - заявил инсайдер.