People: Ирина Шейк очень любит Брэдли Купера

Источник, близкий к Ирине Шейк, заявил, что модель испытывает сильные чувства к бывшему возлюбленному Брэдли Куперу. Об этом пишет People.
Брэдли Купер и Ирина Шейк поддерживают близкие отношения. В понедельник, 7 ноября, папарацци засняли их в Нью-Йорке на прогулке с собаками. В какой-то момент актер и модель обнялись. По информации инсайдера, Купер и Шейк сейчас свободны и "стали чаще проводить время вместе".
"Ирина очень рада проводить время с Брэдли. Она очень любит его", - сказал источник.
По его словам, модель скучала по бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Леи.
"Она очень гордится тем, что они смогли поладить и совместно воспитывать свою прекрасную дочь. Ирина любит наблюдать за Брэдли с их дочерью. Он замечательный отец. Она хотела бы, чтобы они снова были вместе", - заявил инсайдер.
Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года, а в марте 2017 года у них родилась дочь. В 2019 году пара распалась после четырех лет совместной жизни. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Ирина Шейк вышла на красную дорожку без макияжа.