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1 час назад

People: Ирина Шейк очень любит Брэдли Купера

Газета.Ru

Источник, близкий к Ирине Шейк, заявил, что модель испытывает сильные чувства к бывшему возлюбленному Брэдли Куперу. Об этом пишет People.

People: Ирина Шейк очень любит Брэдли Купера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брэдли Купер и Ирина Шейк поддерживают близкие отношения. В понедельник, 7 ноября, папарацци засняли их в Нью-Йорке на прогулке с собаками. В какой-то момент актер и модель обнялись. По информации инсайдера, Купер и Шейк сейчас свободны и "стали чаще проводить время вместе".

"Ирина очень рада проводить время с Брэдли. Она очень любит его", - сказал источник.

По его словам, модель скучала по бывшему возлюбленному и отцу ее дочери Леи.

"Она очень гордится тем, что они смогли поладить и совместно воспитывать свою прекрасную дочь. Ирина любит наблюдать за Брэдли с их дочерью. Он замечательный отец. Она хотела бы, чтобы они снова были вместе", - заявил инсайдер.

Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года, а в марте 2017 года у них родилась дочь. В 2019 году пара распалась после четырех лет совместной жизни. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Ирина Шейк вышла на красную дорожку без макияжа.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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