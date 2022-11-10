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24 минуты назад

Елка: «Я люблю поесть, это нормально»

WomanHit.ruиещё 1

Певица прокомментировала шумиху вокруг своего райдера.

Елка: «Я люблю поесть, это нормально»
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Елка высказалась о необычных пунктах в своем райдере, которые стали известны публике со слов продюсера Дмитрия Ашурова. Гречка, ровно 10 яиц, авокадо и молчаливый водитель — эти требования певицы вызвали широкое обсуждение у журналистов и поклонников.

То, что подобная информация стала горячей новостью, у самой артистки вызывает только недоумение, призналась она ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару.

«Я ем, и все едят, еда — это прекрасно. Я уверена, что никого не удивила тем, что иногда я люблю поесть. И в 5 утра я не самый болтливый и приветливый человек после аэропорта. Мне кажется, это абсолютно нормально», — заявила Елка в эфире.

По мнению артистки, для общения с поклонниками гораздо больше подходит сцена, чем такси, а лучший формат душевного разговора для певицы — это музыка, которая не давит и ничего не навязывает зрителям.

«Концерты и музыка в целом — для того, чтобы у нас была возможность отключаться от всего на свете, думать о чем-то своем, пребывать в своем настроении, в своем состоянии. Музыка должна подсвечивать это, а не давить, и уж точно не напирать», — заметила Елка.

Душевную музыку она дарила и во время визита в студию. «Грею счастье», «Моревнутри», «Не брошу на полпути», «Уберегу ли тебя», «Заново» и другие хиты певица исполнила вживую вместе со своими музыкантами.

Звёзды,Елка,
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