Елка: «Я люблю поесть, это нормально»

«Я ем, и все едят, еда — это прекрасно. Я уверена, что никого не удивила тем, что иногда я люблю поесть. И в 5 утра я не самый болтливый и приветливый человек после аэропорта. Мне кажется, это абсолютно нормально», — заявила Елка в эфире.