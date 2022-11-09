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1 час назад

Майли Сайрус стала соседкой Леди Гаги

Lenta.ru

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус купила новый особняк в Малибу. Она заплатила за него более семи миллионов долларов, сообщает Dirt.

Майли Сайрус стала соседкой Леди Гаги
Фото: Лента.руЛента.ру

Дом в Калифорнии обошелся Сайрус в 7,9 миллиона долларов (более 481,7 миллиона рублей). По соседству домами владеют певицы Леди Гага и Аврил Лавин. Особняк последний раз продавали в 2018 году за 5,8 миллиона долларов, а в последнее время сдавали в аренду.

Дом в 603 квадратных метра был построен в 1999 году. Внутри есть шесть спален, столько же ванных комнат, гостиная, столовая, бильярдная, кухня и терраса. На участке оборудованы гараж на три машины, парковка, бассейн и зона отдыха. Из окон открывается вид на океан.

В августе Сайрус продала дом в стиле ранчо в штате Теннеси. Сделка стала одной из самых дорогих в районе города Нэшвилл в 2022 году и составила 1,45 миллиона долларов.

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