Майли Сайрус стала соседкой Леди Гаги

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус купила новый особняк в Малибу. Она заплатила за него более семи миллионов долларов, сообщает Dirt.

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Дом в Калифорнии обошелся Сайрус в 7,9 миллиона долларов (более 481,7 миллиона рублей). По соседству домами владеют певицы Леди Гага и Аврил Лавин. Особняк последний раз продавали в 2018 году за 5,8 миллиона долларов, а в последнее время сдавали в аренду.

Дом в 603 квадратных метра был построен в 1999 году. Внутри есть шесть спален, столько же ванных комнат, гостиная, столовая, бильярдная, кухня и терраса. На участке оборудованы гараж на три машины, парковка, бассейн и зона отдыха. Из окон открывается вид на океан.