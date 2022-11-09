Рианна восхитила фанатов откровенными снимками в белье

Американская певица Рианна поделилась с подписчиками промокадрами своей новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty. vol. 4. Соответствующие снимки появились в личном блоге певицы.
В преддверии модного показа Рианна разместила в личном блоге несколько фотографий, на которых лично примерила бельевые новинки из коллекции Savage x Fenty. На одном из снимков 34-летняя певица позирует в черном боди с сеточкой на спине, а на другом — в черном кружевном комплекте и чулках с подвязками. За несколько часов пост Рианны набрал более шести миллионов лайков и почти 35 тысяч восторженных комментариев.
«Жду с нетерпением 4-го выпуска, чтобы вы все могли получить эти вещи себе», — подписала Рианна серию черно-белых фотографий.
По словам создательницы, новая коллекция Savage x Fenty будет представлена широкой размерной сеткой от XS до XXXXL, чтобы каждая женщина могла найти что-то для себя.
Ранее сообщалось, что Рианна впервые рассказала о 6-месячном сыне.