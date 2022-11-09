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1 час назад

Рианна восхитила фанатов откровенными снимками в белье собственного бренда

Газета.Ruиещё 1

Американская певица Рианна поделилась с подписчиками промокадрами своей новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty. vol. 4. Соответствующие снимки появились в личном блоге певицы.

Рианна восхитила фанатов откровенными снимками в белье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В преддверии модного показа Рианна разместила в личном блоге несколько фотографий, на которых лично примерила бельевые новинки из коллекции Savage x Fenty. На одном из снимков 34-летняя певица позирует в черном боди с сеточкой на спине, а на другом — в черном кружевном комплекте и чулках с подвязками. За несколько часов пост Рианны набрал более шести миллионов лайков и почти 35 тысяч восторженных комментариев.

«Жду с нетерпением 4-го выпуска, чтобы вы все могли получить эти вещи себе», — подписала Рианна серию черно-белых фотографий.

По словам создательницы, новая коллекция Savage x Fenty будет представлена широкой размерной сеткой от XS до XXXXL, чтобы каждая женщина могла найти что-то для себя.

Ранее сообщалось, что Рианна впервые рассказала о 6-месячном сыне.

Звёзды,Рианна,
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