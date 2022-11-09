Рианна восхитила фанатов откровенными снимками в белье

В преддверии модного показа Рианна разместила в личном блоге несколько фотографий, на которых лично примерила бельевые новинки из коллекции Savage x Fenty. На одном из снимков 34-летняя певица позирует в черном боди с сеточкой на спине, а на другом — в черном кружевном комплекте и чулках с подвязками. За несколько часов пост Рианны набрал более шести миллионов лайков и почти 35 тысяч восторженных комментариев.