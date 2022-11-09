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15 минут назад

Подписчики Анны Седоковой подозревают, что певица развелась с мужем

Super.ru

Экс-солистка золотого состава группы «Виа Гра» Анна Седокова уже не первый месяц живет в Москве, в то время как муж Янис Тимма и дети остались в Америке. В соцсетях певица делится фото и видео своих выступлений в России, сообщает о свежих интервью и рассказывает о работе над брендом одежды.

Подписчики Седоковой подозревают, что певица развелась с мужем
Фото: Super.ruSuper.ru

Со стороны кажется, что у Седоковой отдельная от семьи жизнь. Дошло до того, что подписчики заподозрили любимую артистку в расставании с супругом. «Развелась с мужем?» — спросили в лоб Анну в рубрике «Вопрос-ответ» в Инстаграме (запрещен в РФ). Седокова не стала игнорировать беспардонный вопрос о личной жизни и ответила в том же духе: «Не дождетесь». И чуть позднее поведала историю знакомства с мужем.

Так что выдыхаем. Все у людей хорошо. Что не может не радовать.

Звёзды,Янис Тимма,Анна Седокова,
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