Подписчики Седоковой подозревают, что певица развелась с мужем

Экс-солистка золотого состава группы «Виа Гра» Анна Седокова уже не первый месяц живет в Москве, в то время как муж Янис Тимма и дети остались в Америке. В соцсетях певица делится фото и видео своих выступлений в России, сообщает о свежих интервью и рассказывает о работе над брендом одежды.

Фото: Super.ru Super.ru

Со стороны кажется, что у Седоковой отдельная от семьи жизнь. Дошло до того, что подписчики заподозрили любимую артистку в расставании с супругом. «Развелась с мужем?» — спросили в лоб Анну в рубрике «Вопрос-ответ» в Инстаграме (запрещен в РФ). Седокова не стала игнорировать беспардонный вопрос о личной жизни и ответила в том же духе: «Не дождетесь». И чуть позднее поведала историю знакомства с мужем.