Самый сексуальный мужчина рассказал о желании создать семью

«Это абсолютно то, чего я хочу. Жена, дети, создание семьи. Когда вы читаете о лучших артистах, будь то актеры, художники, писатели, большинство из них [признают], что работа, которой они гордятся больше всего, — это отношения и семья, которые они создали, любовь, которую они нашли, любовь, которую они разделили», — поделился Эванс, назвав создание семьи и рождение детей самыми важными вещами в своей жизни.