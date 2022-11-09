Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Меньшова заявила, что болезненно воспринимает семейные проблемы других людей

Слово и Дело

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова призналась, что болезненно воспринимает проблемы в других семьях. Она отметила, что переживает из-за расставания пар.

Меньшова рассказала, как воспринимает семейные проблемы других людей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Так, например, она не смогла закрыть глаза на скандальный разрыв футболиста Жерара Пике и певицы Шакиры. Проблемы избранников сильно огорчили артистку.

«Ужасно жалко всех, когда разрушается то, что было когда-то единым целым. Разлетается на мелкие кусочки, молекулы, атомы. И все всегда стараются держать лицо. И делать вид: "мне все равно, мне не больно"», — высказалась Меньшова в Telegram-канале.

Сама актриса состоит в официальном браке с Игорем Гординым. Примечательно, что пара расставалась на несколько лет, а потом снова сошлась.

Звёзды,Жерар Пике,Игорь Гордин,Шакира,Юлия Меньшова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители