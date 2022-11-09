Меньшова рассказала, как воспринимает семейные проблемы других людей

«Ужасно жалко всех, когда разрушается то, что было когда-то единым целым. Разлетается на мелкие кусочки, молекулы, атомы. И все всегда стараются держать лицо. И делать вид: "мне все равно, мне не больно"», — высказалась Меньшова в Telegram-канале.