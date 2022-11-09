«Это ваши игры?»: Брутян показала Прилучного в женском образе

Молодая актриса Зепюр Брутян опубликовала в социальной сети забавное видео с мужем Павлом Прилучным, на котором звезда «Мажора» примерил на себя роль женщины.

Фото: Passion Passion

По желанию супруга Брутян подобрала для него образ роковой блондинки. Чтобы перевоплотиться, Павлу пришлось надеть светлый парик, сделать яркий макияж с фиолетовыми тенями и надеть платье.

Многих пользователей в сети позабавил новый внешний вид Прилучного. Ему делали комплименты, предлагали больше не возвращаться к прежнему образу. Кто-то пошутил, что Павел, должно быть, так постоянно выглядит дома. А другой фанат добавил, что Павел все это сделал для ролевых игр. «Это ваши игры?» - написал поклонник пары в сети.

На самом деле ответ на вопрос, зачем Павел Прилучный перевоплотился в женщину, оказался не таким интересным. Актер примерил новый образ для роли в спектакле «Авантюристы поневоле».

Отметим, что супруги часто делятся в социальных сетях забавными и милыми видео друг с другом. Недавно Зепюр показывала поклонникам, как заботливый муж забирает ее с работы, и они вместе едут домой, кокетничая на заднем сидении машины. А на днях пара посетила премьеру комедии «Любовники», в которой Павел исполнил одну из главных ролей. Молодая супруга артиста с гордостью сопровождала его на мероприятии и выставляла видео, где Прилучный выступает на сцене перед показом фильма.

Passion.ru

Напомним, что свадьба актеров стала полной неожиданностью для их поклонников. Павел делился, что заметил красивую девушку еще на съемках проекта «В клетке», но тогда находился в браке и считал, что Зепюр для него слишком молода. После развода Прилучный встретился с Брутян еще раз и между ними пробежала искра. Актер признался, что потерял от армянской артистки голову, поэтому практически сразу сделал ей предложение.