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2 часа назад

Кусок торта с дня рождения блогерши Lerchek продали за 1,7 миллиона рублей

Lenta.ru

Первый кусок торта, который подавали гостям на дне рождения российской блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина), продали за сотни тысяч рублей. Сторис на эту тему опубликованы в соцсетях ее мужа Артема Чекалина.

Кусок торта с дня рождения Лерчека продали за 1,7 миллиона рублей
Фото: Лента.руЛента.ру

Предприниматель поделился роликами, в которых раскрыл подробности роскошного торжества. На размещенных кадрах видно, как комик Нурлан Сабуров и актриса Екатерина Варнава проводят аукцион среди приглашенных родных и приятелей именинницы. В конечном счете десерт ушел с лотка за 1,7 миллиона рублей, при этом имя покупателя автор видео не назвал.

По словам супруга Lerchek, все вырученные с продажи торта деньги они направили на благотворительность.

Валерии Чекалиной исполнилось 30 лет 6 октября, однако отпраздновать юбилей она решила только 8 ноября. Известно, что на мероприятии выступили такие артисты, как Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и Мот. При этом ведущими выступили Екатерина Варнава и Нурлан Сабуров.

В октябре журналисты Super раскрыли стоимость роскошного отдыха Lerchek на Мальдивах. Выяснилось, что стоимость проживания в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi обошлась инфлюэнсеру в 12 миллионов рублей.

Звёзды,Нурлан Сабуров,Екатерина Варнава,Валерий Меладзе,Филипп Киркоров,
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