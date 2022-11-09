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2 часа назад

Юлия Ковальчук впервые вышла в свет с дочерью, которую не показывала уже 5 лет

Passion.ru

Певица Юлия Ковальчук с самого рождения дочери в 2017 году скрывала внешность девочки и не показывала ее в своих социальных сетях. Они с мужем Алексеем Чумаковым решили, что будут растить ребенка вне публичного пространства. До определенного момента фанаты даже не знали, как артисты назвали девочку. Но позже Юлия рассекретила эту информацию, рассказав, что они выбрали необычное имя Амелия.

Ковальчук вышла в свет с дочерью, которую не показывала 5 лет
Фото: Passion.ruPassion.ru

Экс-солистка группы «Блестящие» не только не публикует в блоге контент с дочерью, но и не появляется с ней на светских мероприятиях, поэтому многие поклонники даже не знают, как выглядит Амелия. Малышку ни разу не удалось заснять даже папарацци.

Однако недавно Юлия Ковальчук решила сделать исключение. Артистка появилась вместе с дочерью в Большом театре на спектакле «Путеводитель по оркестру. Карнавал животных». Об этом певица сообщила в социальных сетях. «Сходили с Амелией на спектакль. Если честно, по мне так для деток спектакль скучноват... С теми возможностями, которые есть на Новой сцене Большого театра, использовано 10%. Оркестру — низкий поклон», - написала в своем аккаунте Ковальчук.

К сожалению, увидеть Амелию удалось только зрителям Большого театра, так как фотографий Ковальчук с дочерью вновь не стала делать. Удивительно, но в очередной раз даже фанаты не смогли заснять девочку на камеру.

Отметим, что с Алексеем Чумаковым Юлия начала встречаться в 2008 году, но регистрировать свои отношения артисты не спешили. О свадьбе знаменитостей стало известно только в 2013 году. Они расписались и уехали отмечать торжество в Италию.

Звёзды,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
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