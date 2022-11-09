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42 минуты назад

«Мурашки по коже»: Ксения Бородина удивила маму дорогим подарком

Passion.ru

На днях в семье Ксении Бородиной произошло радостное событие: ее мама Инна Булатовна отметила свой 63 день рождения. В честь этого телеведущая организовала торжество в известном ресторане Москвы. Тем не менее именинницу ждали и другие подарки .

В социальной сети Ксения поделилась кадрами, на которых она вручила маме роскошное ювелирное украшение. Речь идёт о подвеске, усыпанной бриллиантами.

«Дочь мне всегда такие подарочки дарит. У меня мурашки по коже! Очень понравилось!» – с восторгом отреагировала Инна Булатовна.

Закончилось отмечание праздничным тортом, после которого счастливая семья отправилась в театр на постановку с участием Павла Прилучного.

«Мамуля моя, спасибо за жизнь, за твой невероятный характер! Я постараюсь сделать все для того, чтобы радости и света было больше в твоей судьбе. Люблю», – трогательно обратилась Ксения к своей маме.

Звёзды,Ксения Бородина,
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